網購安眠藥收到過期藥 告詐欺反涉毒送辦

2018-09-25

〔記者邱俊福／台北報導〕上網隨意向他人買藥，小心涉及不法！北市一名施姓女子因長期受失眠所苦，2個月前上網匯款向他人購買安眠藥「史蒂諾斯」，事後發現買來的藥錠為抗焦慮藥物「贊安諾」，非「史蒂諾斯」，且大部分還過期，憤而向北市警大安分局提告詐欺，詎料卻因「贊安諾」是須醫師處方箋的第四級管制藥品，反被依持有第四級毒品函送行政裁罰，當場傻眼。

開箱驚見第四級管制藥贊安諾

警方根據施女所提供的線索，日前循線在高雄市逮捕涉嫌透過網路販賣藥物的37歲曾姓男子，起獲第四級管制藥品「贊安諾」39顆、安心平錠8顆與永吉得安錠559顆等大批贓證物，依毒品罪嫌移送法辦，並持續清查向其購買的10多名買家。

警方調查，今年7月間，施女因失眠在網路上搜尋相關訊息，發現曾男在臉書PO訊息，表達「睡不著的人，可以找我」，施女跟其聯繫後，談妥匯款3000元購買30顆「史蒂諾斯」，但施女收到貨品卻驚覺是「贊安諾」藥錠，其中20顆還過期，不甘受騙報警，控告曾男詐欺。

由於施女持有的是第四級管制藥品，未超過20公克，先被警方依法函送行政裁罰，隨後警方根據匯款帳號，鎖定從事臨時工的曾男，日前將他逮捕，並在住處查獲「贊安諾」等多樣第四級管制藥品。

曾嫌於警訊中說販賣的都是幫助睡眠的食品，非藥錠，被查獲的藥錠都是看病取得，但「處方箋已不見，藥房也關門了」。不過，遭警方查扣的「贊安諾」跟施女所持有的藥錠，經查過期日期與批號相同，根本就是同批藥錠，仍依法送辦。