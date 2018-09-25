揪中秋烤肉當幌子 36人豪賭全送辦

2018-09-25

〔記者王宣晴／新北報導〕中華麻將競技協會三重會館大肆在臉書上招攬會員，主打合法交流國粹技術，但警方屢屢接獲檢舉，指該協會掛羊頭賣狗肉，涉嫌賭博，近日更以中秋節烤肉名義廣邀會員，警方日前持搜索票前往查緝，當場逮捕3名員工及36名賭客，起獲賭資逾20萬元、抽頭金7300元，全數帶回警局偵辦。

警方調查，去年9月，中華麻將競技協會在三重自強路一段成立三重會館，每日都在臉書社團招募會員，公開會館內設備，強調合法交流國粹技術，嚴禁賭博，但因會館進出複雜，引起附近民眾隱憂，三重警方也多次接獲檢舉，指稱該會館內有賭博情事。

警方獲報後長期蒐證，掌握不法事證，近日更發現陳姓員工以中秋節烤肉名義，廣邀會員在本月22日前往協會慶祝，當天有36名賭客前往豪賭，員警見機不可失，派出大批警力前往查緝。

警方表示，本月22日下午2時許，員警持搜索票前往查緝，當場會館內有9桌麻將，共36名賭客在聚賭，另外還有3名員工在旁把風，利用優勢警力控制現場，沉迷麻將賭博的群眾見警上門當場傻眼，來不及逃跑，全數被逮捕。

查獲賭資逾20萬

警方當場起獲賭資20萬1400元、抽頭金7300元、18副麻將及計分卡519張等證物，李姓男子等36名賭客及陳男等3名員工偵訊時皆坦承犯行，警方訊後依賭博罪嫌將3名員工送辦，36名賭客則依社維法裁罰。