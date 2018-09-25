約見女網友伸狼爪 被逮嗆警「僅3公分」

2018-09-25

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的謝姓男子在網路上認識同齡女子小湘（化名），兩人相約到MTV包廂約會，不料謝男竟化身惡狼，對小湘上下其手，壓住小湘襲胸，更揚言有帶刀，威脅不可求救，小湘極力反抗，踹門引來店員相救，警方趕抵逮捕謝男，沒想到謝男還囂張嗆警：「你的膽跟雞雞一樣小」，警方訊後依強制猥褻、妨害公務等罪嫌送辦。

MTV包廂內揚言有帶刀

警方調查，無業的謝男體型壯碩，平時遊手好閒，沉迷交友軟體，有多項性騷擾前科，本月初，謝男主動在網路上搭訕小湘，謝男風趣幽默的個性獲得小湘好感，兩人相談甚歡，認識一週後決定見面，本月16日凌晨4時許，兩人相約在新北市三重的MTV看電影約會。

不料，剛進包廂不久，謝男便開始毛手毛腳，讓小湘相當不舒服，出言制止。但謝男不停手，飛撲將小湘壓在沙發上，見小湘呼救掙扎，還恐嚇道：「我有帶刀，妳最好乖乖配合。」

謝男見小湘嚇得不知所措，開始對小湘上下其手，意圖性侵，回過神的小湘不願被侵犯，極力抵抗，踢門引來店員關心，趁機脫離狼爪，衝出包廂求救。

罵警膽跟雞雞一樣小

店員見狀，將想逃跑的謝男攔下，並趕緊報案，警方獲報逮捕謝男，帶回警局偵訊，釐清案情，沒想到謝男不滿遭逮，製作筆錄時竟嗆警：「你的膽跟你的雞雞一樣小，只有3公分！」公然侮辱員警行徑都遭警方錄影錄音，再吃上一條妨害公務罪。

警方表示，小湘當場提出性騷擾告訴，而謝男被逮後相當不配合，警方訊後依性騷擾、強制猥褻、恐嚇、妨害自由及妨害公務等罪將謝男移送法辦，並呼籲民眾與網友見面時須慎選時間、地點，避免身陷危險。