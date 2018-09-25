科技董座超渣三部曲 同居小三、掏空又撇婚

2018-09-25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為愛付出終成悔！

開公司藏嬌 掏空元配公司

吳姓男子結識小他20歲的張姓小三，不僅背棄髮妻開給他的公司，與小三再開新的科技公司搶生意掏空正宮，還在公司設砲房，董娘憤而提起民事訴訟對兩人求償，哪知吳男居然拗15年前沒辦婚宴，與妻子的婚姻不成立，新竹地院法官審理時接連戳破吳男與小三背叛正宮的同居、掏空、撇婚三部曲，判兩人應連帶賠償正宮40萬元！

楊女指控，15年前與吳男結婚後，掏出全部積蓄替老公成立企業公司，讓老公全心拚事業，沒想到5年前老公認識張姓小三，竟偷偷成立另一家營業項目相同的科技實業公司，並將原公司訂單全數轉由新公司承接，掏空原公司殆盡。

楊女是在替員工退保而查詢員工勞保投保狀況時，驚覺有員工勞保重複投保於小三的公司，才發現此事，事後因她的公司虧損嚴重，才發現被姦夫淫婦掏空，更在倉庫內房間發現多張親密照，以及張女的內衣褲、保險套等物，才知老公和小三於公司設砲房。楊女並發現老公手機有張女所傳簡訊「我好孤單，我好寂寞，像在蹲苦牢」。憤而對兩人連帶求償60萬元。

拗15年前沒喜宴 不算結婚

吳男說，他已53歲，張女33歲，兩人年齡相差20歲，友人起鬨張女才認他當乾爹，照片上兩人輕碰臉頰方式祝賀，僅為禮貌之舉，並無任何情感關係，還辯稱當初根本沒有辦喜宴，因此與楊女的婚姻自始不成立，楊女告不成他通姦或侵犯配偶權。法官傳訊證人，得知當時確實有非正式婚宴，多人共見共聞，因此不採信。

事後吳男簽下切結書，「同意切割與張女所有關係（包括公司合夥股東關係）永不聯絡，如有再犯，願負賠償精神損失500萬元整給妻子楊女，並無條件離婚。」

董座、小三判賠40萬

法官發現，吳男不協助妻子共同經營家族事業，反倒與小三合組公司，而與妻子的公司競業，足見兩人交往關係匪淺；尤其楊女發現兩人過從甚密後，兩人仍不避嫌而照常同居，吳男甚至於訴訟中抗辯與楊女並無婚姻關係，侵害配偶權情節重大，判兩人連帶賠償40萬元。