角頭尋仇 闖烤肉趴開5槍 無辜男「中蛋」

2018-09-25

〔記者王冠仁／台北報導〕華西街角頭施正聲日前被綽號「東三」的陳姓角頭率眾毆打，他隱忍半年，前晚得知陳在公司門口辦中秋烤肉，氣得拿槍前往尋仇；他連開5槍，其中1槍打中送水果的林男下體，致其右睪丸破裂，警方連夜追緝，昨逮到施正聲，將他依槍砲、殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，56歲施正聲是華西街老角頭，在萬華擁有不少房產，資金雄厚；華西街中生代角頭46歲陳男認為施好欺負，過去對施以各種理由索討3000萬元。施不從，半年前被陳設計，遭陳率眾押往「東三實業」位在梧州街地下1樓的辦公室毆打。

施越想越氣，前晚他在三水街阿公店喝酒，得知陳在公司辦烤肉，他兩杯黃湯下肚，騎友人機車去尋仇。

施持雙槍先對空開1槍，再對陳公司大門開2槍，現場烤肉的10多人紛紛走避，有人拔下施的機車鑰匙阻止他離去，施見狀再開2槍嚇阻，其中1槍打中來外送水果的32歲林男下體。

施徒步逃往桂林路攔計程車，先到友人的檳榔攤借廁所，趁機將凶槍藏在廁所。隨後去西昌街一家阿公店繼續喝酒，深夜11點多回新店女友住處。警方昨下午3點多發現他搭捷運到萬華，在康定、桂林路口逮人。

施聲稱，他雖攜雙槍尋仇，但其中一把槍沒槍管，僅存5發子彈都打完。警方說，施聲稱半年前遭陳毆打，當時並無報案紀錄，將傳喚陳到案釐清有無其他隱情。