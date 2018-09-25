應召女控訴 帥哥搶劫 白嫖「走後門」

2018-09-25

〔社會新聞中心／台北報導〕有民眾投訴，本月中旬在台北市中山區有外籍賣淫女遭人持刀威脅，除了洗劫錢財還白嫖，最惡質的是，這名長相清秀的男子，連被害人的「後門」都不放過，事發後外籍女不敢報警，只能默默吞下委屈，現在聽到開門聲都會怕。

據了解，來自東南亞的女子小婕（化名）為家計，來台「賺皮肉錢」。本月中，小婕一如往常接客，房門一開見到的是1名長相清秀的男子，身材高挑約178公分，體型精壯，可稱得上是帥哥，沒想到卻是一名惡煞。

男子進房後，待小婕關上房門，冷不防拿出水果刀架在小婕脖子上，中、英文夾雜命令她把錢交出來，小婕拿出梳妝台抽屜的現金1萬多元，以為交出就沒事，沒想到對方竟要求脫衣，接著性侵，並要求「走後門」，小婕擔心安危只能服從，清秀男順利逞完獸慾，帶著贓款離開。

據了解，當時在公寓1樓拍到另名男子與犯案男一同離去，不排除1人把風、1人動手。小婕事後向姊妹哭訴事發經過，表示現在只要有人開她房門就會冒汗、害怕，讓她接下來的生意很難做。

警方表示，白嫖及搜刮財物之舉已觸犯強制性交、強盜等罪嫌，但業者或小姐報案也要吃上罰單，或依妨害風化罪送辦，外籍賣淫女更要遣送回國，這些人看準賣淫女或業者不敢報案，作風才會如此惡劣。