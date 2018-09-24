子挨揍寄養卻遭猥褻 繼父索國賠400萬

2018-09-24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市7歲黃姓男童因繼父管教過當，今年3月被強制安置在寄養家庭，卻遭被安置的11歲楊姓少年多次猥褻性侵，寄養家庭4月發現後通報社工介入並報警。黃童繼父及母親認為南市社會局安置不當，寄養家庭疏失導致兒子遭性侵，身心嚴重受創，8月向台南市府提出國賠400萬元。

家暴男反指安置不當 害小孩受創

黃童的繼父說，兒子不聽話，才會動手打他，就被鄰居通報家暴，社工卻不採信他，導致他兒子遭到性侵害；而整件事，與妻子事隔1個多月才被告知。

社會局表示，經調查，黃姓男童被同為寄養童楊少猥褻不只發生1次，但並未「侵入」，事發後也緊急隔離另行安置，該寄養家庭資深又有經驗，即時發現問題並通報社工介入。

家防中心︰未延誤通報 國賠照程序走

南市社會局家防中心主任鄭妙君表示，黃姓男童被家長管教過當成傷，家防中心緊急安置並送法院核備，安置程序都依法處理，事發後立即報案，當時黃童情緒還不穩定，也害怕被家長責備，經輔導待情緒穩定後，立即告知黃童家長，並無延誤處理或刻意不通知。

有關國賠，鄭妙君強調，社工因評估黃童受到不當管教，依法聲請安置，法院核備也駁回家長抗告，目前仍在國賠處理時效內，一切依照程序處理。

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