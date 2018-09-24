救夫逼撤訴? 告性障礙警員性侵

2018-09-24

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣女子阿香（化名）的丈夫打傷何姓警員，何員提告傷害，阿香為反制，指控何員2度性侵害她，不過檢方發現何員是性功能障礙患者，裁定不起訴，反將阿香依誣告罪起訴。法院審理時，阿香不但通過測謊，還能正確描述何員住處的格局，法官認為，阿香雖不能證明性侵害，但也非憑空捏造，性侵害的指控「並非全然無因」，台中高分院判決阿香無罪確定。

夫傷警、妻興訟反制 檢認誣告

判決書指出，阿香的丈夫因違反選罷法，2010年7月至2012年6月間入獄服刑，2016年4月，阿香丈夫於小吃部與休假的何姓警員起衝突，持椅子打傷何員，何員提出傷害告訴（判拘役45日確定），阿香卻於2個月後控告何員在丈夫坐牢期間，於她與何員住處，對她性侵害2次；南投地檢署偵查時，何員提出診斷證明，指自己罹患糖尿病、腎衰竭，多年已無性能力，阿香的朋友也作證，阿香曾告訴她，控告性侵害目的，是逼何員撤銷傷害罪告訴。

女子通過測謊 詳述警住處格局

檢方認為，阿香事隔多時才提告，又是在何員控告其夫傷害罪後，顯示阿香以誣告手法逼何員撤銷告訴，裁定何員不起訴，並依誣告罪起訴阿香。

南投地院審理時，阿香堅稱沒誣告，南投地院當庭命阿香描述何員住處房間格局，阿香都能正確描述，還指何員住處有2間和室，中間隔著廁所的特殊格局，南投地院委託第三方測謊，阿香也通過。

「指控非捏造」法官判她無罪

南投地院認為，阿香控告何員性侵害，雖無證據證明何員有罪，但阿香的指控「並非全然無因」，阿香並非憑空捏造，據此判阿香無罪，南投地檢署上訴二審，台中高分院駁回上訴，全案確定。