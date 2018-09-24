兒福建議╱檢應積極 防小孩再陷險境

2018-09-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕新竹市男童疑遭生父與其同居人虐待，骨瘦如柴且全身是傷，兒福聯盟執行長白麗芳表示，雖然兒童受虐事實明確，但她認為其父及同居人未被收押，可能是因為此案仍在調查階段，不過她也期待檢方必須繼續積極偵辦，更須防止小孩再處於或陷入危險情境。

白麗芳同時呼籲，面對離婚的狀況，「有孩子的監護權，就是完全得到孩子」的觀念應被導正，一方有監護權，另一方就相對的會有探視權，若探視遭到阻撓，很有可能是孩子的狀況出了問題，建議要向法院提起執行探視的權利，以確保孩子的權益。