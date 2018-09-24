3歲童 遭生父、新歡虐打 束帶綑綁拾糞止飢

2018-09-24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市3歲男童疑遭生父與其同居人陳女虐待，全身赤裸、雙臂被束帶綁在陽台，男童的姊姊最近睡覺總是夢到弟弟死掉，男童生母覺得女兒的夢境是徵兆，22日前往前夫住處，目睹骨瘦如柴且全身是傷的兒子，竟餓得拿起地上的糞便往嘴裡塞，當場嚇到驚慌失措。警方會同社工調查、偵辦，新竹檢方昨依家庭暴力防治法向法院聲請核發男童的緊急保護令，並對生父及其同居人限制住居。

男童骨瘦如柴 法院核發緊急保護令

檢警調查，男童的生母離婚後，4歲及3歲的兒子由29歲前夫和其37歲的同居人陳女撫養，女兒則交給友人撫養。生母對2名兒子只有探視權，偶爾將小孩接回陪伴。

生母探視時曾發現小兒子身上有多處瘀青，但孩子年紀太小不會表達，有請前夫注意，後來探視小孩屢遭刁難。日前女兒突然說，晚上睡覺總是夢到弟弟死掉！

姊姊夢到弟弟死掉

生母放心不下，決定到前夫住處看小兒子，未料22日下午一進門，看到孩子全身赤裸、瘀青，骨瘦如柴，雙手上臂還被束帶綁在陽台，陳女看到生母來，立即拿剪刀將束帶剪斷，男童竟撿地上的糞便往嘴裡塞。

母驚見么兒滿身傷痕

生母並發現，小兒子手指甲、腳趾都是排泄物，不知孩子已餓了幾天才逼得撿糞吃，當場嚇到驚慌失措。

男童經送醫檢查，體重17公斤的他全身瘀青、刮傷，傷痕累累，特別是臉部瘀青，眼睛瘀血，站都站不穩，不斷哭泣；檢警初步勘驗男童傷勢，發現並無新傷，瘀青大多集中在臀部以下，另名4歲大兒子則無被虐跡象。

4歲大兒子則無被虐跡象

檢警調查，男童生父是水電工，同居人陳女曾與生母在探視與管教上有過爭執，懷疑陳女對孩子可能較無耐性。

生父︰兒玩排泄物才教訓

男童生父供稱，2週前，小兒子故意在他和陳女床上尿尿，罵完以為沒事，沒想到小兒子從此行為失控，不去廁所便溺，隨地大小便，還會玩弄排泄物，將屎尿沾滿身上，怎樣都講不聽， 於是徒手或持拖鞋打他屁股及大腿，因無效便罰站，孩子的臉瘀青是日前罰站時睡著，倒下撞到水泥柱造成。

男童生父說，小兒子手上的束帶只是象徵性的「套住」，並沒有勒緊，是想警告與限制他去撿拾排泄物，沒有將他吊在玄關或陽台。

警方到場時，男童雙臂的束帶確實沒有綁很緊，雙手都能自由活動。至於男童吃糞一事，檢警認為應是孩子年紀還小不懂事，隨手抹到糞便與嘴巴所致，並非真的將糞便吞下肚。

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