門口被丟不明物體…竟然是炸彈

2018-09-23

屋主不知情 還拿起來看

〔記者陳薏云／新北報導〕住在新北市深坑區的50歲陳姓民眾，昨晨出門時發現自家停車場前有一顆不明物體，拿起來聞到燒焦味才驚覺是爆裂物，趕緊通報警方到場處理。警方調查發現，該爆裂物是以黑火藥製成的土製炸彈，所幸因炮芯製作不佳而未引爆，因陳姓民眾近日解僱自家車行林姓員工時有些許衝突，不排除是遭人尋仇，近日將會請林男到案，釐清案情。

聞到焦味 才放下報警

警方調查，陳姓民眾昨早出門時，發現自家停車場放著不明物體，當時他一度拿起來細看，發現有燒焦味才趕緊放下報警。經調閱現場監視器畫面，該土製炸彈是由一名駕駛白色轎車的男子從車內拋出，男子隨即開車逃離現場，但炸彈僅冒煙3秒左右就熄滅，並未爆炸。

距離深坑老街人潮1公里

由於案發地點距離遊客眾多的深坑老街僅約1公里，警方不敢大意，昨協請鑑識人員與刑事局偵五隊到場處理，經過X光初步檢視，確認歹徒是將鞭炮用的黑火藥填入高空煙火球體，以膠帶纏妥後，裝在電動骰盅內製成炸彈。

警方表示，根據監視器畫面，該可疑車輛前後懸掛不同車牌，且十分熟悉該處地形，懷疑是陳姓民眾的熟人所為，加上陳姓民眾表示自己在樹林區開設車行，日前正好以工作態度不佳為由解僱林姓員工，不排除本案與林有關，近日將請林到案說明。