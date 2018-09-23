誤踩自摔還索賠123萬 半個鞋印打臉

2018-09-23

〔記者張瑞楨／台中報導〕「半個鞋印」揭開真相！

向新光三越求償敗訴

張姓男子到台中新光三越百貨公司逛街，不慎在12樓一個展示櫃前摔跤，導致嘴唇破裂、左手骨折，事後他聲稱是皮鞋卡在展示櫃下方縫隙所致，向新光三越求償123萬餘元，一審敗訴，張男再提起上訴，二審台中高分院查出，張在展示櫃的檯面留下半個鞋印，由此可證，顯然是自己誤踩檯面而摔倒，仍判他敗訴，全案確定。

判決指出，張男於2016年10月12日前往新光三越逛街，在12樓摔倒受傷，事後主張現場通道狹小、櫃位擺設不當，加上展示櫃下方有寬度約3.5公分的縫隙，他才會因皮鞋卡進縫隙而摔倒受傷，要求新光三越賠償醫療費7686元、計程車費用8330元、懲罰性賠償金1萬6016元及精神慰撫金120萬元，合計123萬2032元。

稱皮鞋卡進縫隙摔傷

新光三越主張，家具設備為了美觀及方便搬運，下方多會留有空隙，法令並沒有規定「底部應該填滿」，何況一般人走路時會抬高腳掌，鞋尖高度會高於縫隙，現場光線又很明亮，不可能卡進縫隙跌倒。

一審台中地院認為，張男未能舉證是因皮鞋卡進縫隙才跌倒受傷，判張男敗訴。張男補強陳述提出上訴後，台中高分院審理發現，事發後警方曾到現場採證，在展示櫃檯面上找到半個鞋印，當天在場櫃員曾證稱鞋印是張男所留，法官依此判定，張男是自己誤踩檯面摔倒，皮鞋卡縫的說法與事實不符。

新光三越昨不願多談，僅稱展示櫃下方沒有縫隙，廠商已經撤櫃，尊重法院判決。