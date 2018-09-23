開庭說：不要用法院來討債 審案女法官遭撤換

2018-09-23

〔記者吳政峰／台北報導〕不僅是民眾出庭要謹言慎行，法官審案，自己也要當心失言！

高院裁定法官迴避

高等法院民事庭法官賴淑芬承審一件返還借款案件，在庭上以質疑語氣對原告說「有無訴訟必要」、「不要把法院當成討債的地方」等語，讓原告認為她有偏頗之虞，要求法官迴避；高院審理發現，本案庭訊錄音數度中斷，但賴未否認有類似發言，因此認定原告主張有理，裁定賴應迴避，不得抗告。

據悉，去年一家建材公司向高院民事庭提告，要向沈姓債務人追討100萬元，由法官賴淑芬受命承審。該公司近日指控，賴淑芬開庭時不是促成兩造和解，反而屢以「相對人已無財產，不要再告了」、「不要把法院當成討債的地方」等語要求撤回告訴。

該公司表示，拒絕撤告後，賴淑芬即稱該筆借款未刊登在公司2010年度的資產負債表中，涉犯「商業會計法」，並要求提供2011至2018年間的帳目明細、會計憑證等資料，打算告發公司涉及刑事犯罪，明顯「以刑逼民」，有偏頗之虞，因此聲請迴避。

高院調閱庭訊錄音光碟，發現2次準備程序庭的錄音均曾中斷，不過賴並不否認曾詢問該公司「有無訴訟必要」等語，加上賴未經過刑事判決認定，就逕自認為該公司涉犯刑事犯罪，足認該公司質疑賴偏頗確有依據，裁定准許賴淑芬迴避。

賴淑芬不服 撰文回嗆

賴淑芬事後在法官論壇撰文回應，指開庭時確實稍有情緒，但目的是希望雙方和解。對於高院裁准迴避，曾任檢察官的她在文中稱：「這種事如果發生在檢方，我想我一點都不會害怕！」「只要同事的人品可信賴，長官一定力挺到底，但在這邊似非如此」、「打自己小孩給別人看，是最好平息眾怒的方法。 」

賴表示，感謝大院（司法院）可以收留她們這批連冷氣都沒得吹的檢察官，她對於賺錢沒有太多興趣，所以還想留在這裡，但士可殺，不可辱，若真的要她走，不會賴在這裡。高院發言人林瑞斌昨對此表示，該起返還借款案件仍在審理中，為了避免影響個案，暫時不會主動議處賴。