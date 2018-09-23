惡鄰異物性侵濺血 竟辯她拿鐵鎚自慰

2018-09-23

男硬來 女抵抗

〔記者李立法／屏東報導〕戴姓男子認為鄰居女子好欺負，把鄰女騙來住處想要硬上遭拒，竟抄起一把鐵鎚凶暴地插入對方下體，造成受害人下體嚴重撕裂傷血流不止，戴男落網後否認犯行，律師幫他辯護時甚至說：「可能是她拿鐵鎚自慰弄傷自己。」法官認定被害人不可能把質地堅硬又粗糙的鐵鎚當成自慰工具，加上相關檢體佐證，依強制性交罪將戴男判刑7年6月。

該名中年受害女子，2年前某日回到家，被家人發現大腿內側大量流血，趕緊將她送醫，醫師發覺女子下體有撕裂傷口，範圍達5公分，緊急進行縫合手術。

經治療穩住傷勢後，醫院社工詢問這名心智略有缺陷的女子傷勢如何造成，被害人哭稱，戴姓男鄰居強行坐在她的身上讓她動彈不得，再用鐵鎚插進她下體；醫院志工根據受害人陳述，認為戴男對鄰女有覬覦之心，刻意將被害人誘至家中性侵。

驗出DNA賴不了

警方獲報，前往戴男住處搜索調查，在房間內找到鐵鎚，連同床單一併送驗，結果在棉被及鐵鎚木質握柄等處，都驗出被害人的DNA，研判戴男當時是把木質握柄這一端插入鄰女下體。

戴男否認施暴，反而指控鄰女跑到他家偷東西，他不知道對方傷勢怎麼來的；戴男的辯護律師進一步辯稱認為，可能是婦人自己拿鐵鎚自慰，才造成下體撕裂傷。屏東地檢署檢察官不採信，依妨害性自主罪起訴戴男。

變態狼判7年半

被害人出庭說，當時戴男想以生殖器插入，說會給她錢，她不答應，結果激怒對方而受害。屏東地院法官認定，戴男採取強暴手段滿足一己私慾，造成婦人身心嚴重創傷，犯後否認犯行不見悔意，依此判處有期徒刑7年6月，可上訴。