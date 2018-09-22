大樂透頭獎1注獨得1.47億

2018-09-22

〔記者李靚慧／台北報導〕大樂透在連摃4期後，終於在昨晚開出頭獎，頭獎1注獨得1.47億元，獎落雲林縣北港鎮的「快快樂樂彩券行」。

此外，本期大樂透持續加開中秋加碼的100萬元獎項，昨開出15組，其中13組為1注獨得，每注各得100萬元，另外2組為2注均分，各分得50萬元。

昨日開獎的雙贏彩，二獎開出多達1837注，均分後每注獎金為10887元。

台彩表示，下週還有29組、總計2900萬元加碼獎金待送出，下週二（25日）開獎的大樂透仍會繼續加開9個獎號，頭獎保證1億元。