帶一卡皮箱逃亡 「教父」多在大廳沉思

2018-09-22

〔記者邱俊福／台北報導〕3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），涉性侵案遭美方通緝後躲來台灣台北市，警方根據監視畫面與地毯式清查，查出他來台時先是入住五星級、每晚要價1萬多元的「文華東方」酒店單人房，隨後轉趨低調，改去住要價僅先前10分之1的萬華區「禾順」商旅，雖低調掩護行藏，仍逃不過警方查捕，昨天傍晚一走出房門，就被埋伏在外的刑事局偵二大隊幹員逮捕。

掩人耳目 從大飯店轉住小旅館

由於威爾森入境我國是做長期居住打算，雖為了掩人耳目，從「文華東方」酒店轉至「禾順」商旅，但重點是租屋入住，因而前天下午另向房仲業者承租南昌路一處雅房，簽下半年租約，與房仲也約定昨天中午12點半交屋，但因來台的事曝光，未依約現身。

刑事局調閱相關監視器畫面，發現威爾森前天簽約後，搭計程車到龍山寺門口，下車徒步到廣州街，昨對附近商旅展開清查，進而查出他已低調改住每晚1千多元的「禾順」商旅單人房，昨天上午原已退房，但在承租雅房失敗後又回頭入住，入住期間常坐在商旅大廳沉思。

刑事幹員分批埋伏在房門外與樓梯間，昨天傍晚趁威爾森開門外出，上前確認身分無誤後，告知他的護照已被註銷，將他帶回。

威爾森來台僅攜帶一只皮箱，箱內只有簡單隨身衣物。