性侵逃來台 3D印槍教父落網 我將儘速遞解出境

2018-09-22

護照昨遭註銷 變非法滯台

〔記者劉慶侯、黃欣柏／台北報導〕涉嫌性侵少女的美國籍3D印槍教父威爾森，昨天剛被美國註銷護照，成為非法停留台灣，昨傍晚就遭刑事局逮捕落網，交由移民署暫時收容留置；移民署已協調美國在台協會（AIT）補發威爾森的旅行身分證明文件，以便儘速將他送返美國。

台美關係敏感 送返方式保密

移民署官員表示，以往我政府單位與美國警政人員合作模式，是經雙方協調後，先由對方直接派員搭機來台，在航空站空橋與我移民署相關單位做交接人犯的動作，此次也不排除依此前規處理。

不過，也有移民署人員認為，當向美國在台協會取得威爾森的旅行文件證明後，即可直接將他送上飛離台灣的飛機，對於是否安排威爾森直接搭上飛往美國的班機，讓他抵美之後，由等在美國機場的美方人員直接逮捕，移民署基於台美關係的考量，以及事涉敏感，暫不對相關執行細節加以說明，僅表示後續處理會由AIT發言。

移民署：後續由AIT發言

移民署昨晚指出，後續不會對威爾森案做進一步處置，交由美方自行處理；移民署內部人員透露，由於美國方面極為重視威爾森案，因此威爾森應該會被我國以最快速度遞解出境。

移民署指出，威爾森日前雖是以免簽證合法來台，但在台期間護照被註銷，依我國「移民法」及相關簽證規定，已不具合法在台停留身分，移民署已初步請AIT儘速核發旅行文件給威爾森，以便用適當方式安排他儘速返國。

被逮後 神情、態度冷靜

移民署外勤人員透露，威爾森昨被刑事局逮捕後，神情與態度一直都非常冷靜，並沒有提出什麼特別要求。移民署只針對威爾森做簡單的身分識別後，暫時予以留置，對於他在美國的涉案情況未做深究。