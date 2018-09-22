獸父判刑20年 發監日上吊亡

2018-09-22

〔記者陳薏云、張文川、錢利忠／綜合報導〕45歲林姓男子10年前對親生女兒及繼女合計性侵7次，上月初遭判刑20年定讞，前天是林男報到發監的執行日，林男疑害怕入獄，未現身報到，當天就在新北市新店山區上吊身亡。

林男當初不服判決、上訴三審時，指女兒曾承認陳述不實、繼女無法明確指出何時何地被他性侵等；最高法院認為，事證顯示林男犯下性侵案，且2女都有創傷後壓力症候群症狀及歷審證詞相符，因而駁回上訴。

林男先對13歲女兒逞慾4次，與元配離婚後與另名女子結婚，2人和16歲繼女同住，第2次婚姻也以離婚收場，但繼女每逢週六、日會到林男的新北市住處居住，林男趁此性侵繼女3次。

高等法院去年11月對林男犯下的7罪，總計判刑44年，合併應執行20年，最高法院上月9日駁回上訴，全案定讞，林男未於本月20日如期報到入監。陳姓山友昨清晨前往和美山登山，驚見有人上吊，警方查出死者是林男。

林的越南籍女友到場痛哭失聲，表示看護林男父親時與林結識，進而同居，之前未聽林男提及性侵判決的事。女友及林男的兒子說，打零工的林男經濟狀況不穩定，不排除因經濟問題尋短。林男在家中留下遺書，僅交代簡單處理後事等，對性侵判決隻字未提。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980