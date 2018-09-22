跆拳國手級教練 疑遭死對頭撂人打斷手

2018-09-22

慶生飲酒失態

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕跆拳道前國手慘被圍毆！在國中擔任體育老師的兩屆東亞運跆拳道銀牌得主鄭秋龍，18日凌晨遭一群男子持棍棒打成重傷，迄昨仍在住院；警方初步查出，鄭秋龍疑與校內另名老師長期不睦，當天參加友人的慶生會後，帶著酒意在對方住家外吼叫，隨後就遭人尾隨襲擊施暴，確切情況仍須等鄭秋龍出院後進一步釐清。

遭人尾隨圍毆

據了解，當天衝突發生後，警方據報趕到，得知鄭秋龍受傷嚴重，已被親友急送恆春旅遊醫院救治，現場留下滿地血跡及被砸爛的家具。目擊案發過程的同校老師說，當時有4、5名男子持棍棒圍攻鄭秋龍，大夥擔心遭波及，不敢靠近制止，只能眼睜睜看著這群惡煞施暴後揚長而去。

鄭秋龍的親友指出，鄭的頭部遭重創，左手被打到骨折，頭、手縫了數十針，並因傷勢嚴重從恆春旅遊醫院轉送高雄義大醫院，所幸他身材高壯，住院幾天後已能講話，但因腦部仍有瘀血，必須持續住院觀察。

鄭的親友轉述，當晚他到友人家參加慶生活動，因為喝多失態，跑到一名長期不睦的老師家門口大叫其姓名，後來再返回慶生會場時，突然有多名男子騎摩托車尾隨而至，下車後眾人抽出鐵棍、球棒，不分青紅皂白就朝他身上一陣亂打。

當天慶生會上雖有數名鄭秋龍的學生和同僚，但由於鄭秋龍是習武之人，學生們起初不敢隨便介入，豈料鄭雖武功尚在，卻因酒後恍神踉蹌跌倒，對方見狀一擁而上，對準鄭的頭部及上半身一陣痛打，直到鄭倒在地上奄奄一息才離去。

警調監視器緝凶

警方表示，當天員警到場調查時，受傷的鄭男當時未表明提告，因此目前鄭男及被指控教唆的老師都還未偵訊，但考量學校老師無端遭聚眾毆打，不僅校方高度關切，地方民眾也議論紛紛，警方後續將調閱監視器畫面緝凶，等鄭男傷癒也會請他協助釐清案情。