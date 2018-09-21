印槍藍圖任人下載 被美12州聯合控告

2018-09-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），因在網路公開製槍藍圖，遭到多州政府控告，成為全球媒體焦點，如今他又涉嫌援交少女，遭到德州當局通緝。美國警方19日表示，威爾森最後現身處是台灣台北市，正展開國際合作要把他逮捕歸案。

性侵少女 美最重判20年

德州奧斯丁警方指出，威爾森被控性侵害，屬2級重罪，最高可處20年徒刑。威爾森在包養網站「SugarDaddy.com」化名「Sanjuro」，與16歲少女互傳簡訊結識，今年8月15日約見，前往旅館發生性行為。

少女告訴調查人員，事後威爾森付她500美元，兩人聊天時威爾森透露真名，宣稱自己是「大人物」，她上網搜尋才知道他的身分；全案由少女的一名友人向警方通報。

無政府主義者 網路當利器

今年30歲的威爾森自詡為「無政府主義者」，認為透過網路交換想法可以制衡政府，2013年首度以3D列印技術製出槍枝，將設計藍圖放在「Defcad.com」網站供人下載。他的倡議引發美國槍枝問題辯論，遭到當時的歐巴馬政府力阻，雙方大打官司。

印槍藍圖被要求撤下

川普政府上台後，由於川普支持擁槍權，今年6月美國司法部突然改變立場，雙方達成和解，威爾森得以在其網站公開可供下載的槍枝藍圖。此舉立刻引發多州聯合控告威爾森，美國聯邦法官一週後頒布臨時禁制令，要求他撤下藍圖；現在他仍被12個州控告。