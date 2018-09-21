美3D印槍教父 性侵逃來台 租屋想長住

2018-09-21

透過租屋網想簽半年約

〔社會新聞中心、編譯陳正健／綜合報導〕3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），被控性侵少女遭到美方通緝，本月6日入境台灣。我國警方追查發現，威爾森有計畫地潛逃來台藏匿，來台當天就透過租屋網與台北市一名房仲聯繫，約定今日上午簽約長住半年，但因美方尚未正式提出協助請求，警方目前僅持續監控動向並通知美國AIT、FBI與ICE（移民與海關執法局）等相關單位，尚未出動逮人。

警方調查，威爾森是從美國洛杉磯搭乘5日零時15分的長榮BR11班機入境，6日清晨5時10分飛抵台灣後，旋即入住北市「文華東方」酒店，原預訂入住3天2夜，但7日中午12時突然退房，刷卡結帳後搭計程車離去。

警方全面清查轄區內各旅館與路口監視器，並聯絡當日載送威爾森的計程車司機到案，全力追查威爾森行蹤，昨日下午順利掌握到威爾森來台後曾透過全球網路租屋網站，尋找台北市租屋資訊，並利用電子郵件與一名房仲業者聯繫。

房仲驚見色狼 急報案

警方調查，威爾森19日與該房仲簽約，打算自9月21日起承租劉姓屋主位在台北市的套房，為期半年，並預付首月1萬9千元房租與1萬8千元押金。不過，20日威爾森在美被控性侵一事曝光後，房仲赫然發現「新聞主角」就是與他簽約的客人，嚇得立刻報警。

據了解，轄區警方為求慎重，再次拿威爾森的照片供房仲指認，房仲信誓旦旦表示簽約者就是威爾森無誤，並指威爾森與他約定今天中午12點，在租賃套房處交屋。

美未請求逮人 我監控中

房仲聲稱，威爾森都是透過電子郵件與他往來，沒留下電話等其他聯絡方式，當時就覺得奇怪，直到看見新聞，才知道威爾森正遭美國通緝。

威爾森常來台洽公旅遊

據悉，刑事局國際科已將情資告知美國AIT、FBI與ICE等相關單位，獲對方高度重視，但因美方還須經過開會等流程，才能向我方提出協助驅逐出境等請求，因此警方目前還未出動逮人，惟目前全案已曝光，為避免威爾森變更藏匿地點，警方今仍將派員到簽約場所埋伏監控，若對方依約出現，將視狀況予以逮捕。

美國警方表示，威爾森過去就經常來台洽公旅遊。