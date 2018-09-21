國台辦已讀不回 任7億K他命禍台

2018-09-21

〔社會新聞中心／綜合報導〕毒品是萬國公罪，中國國台辦竟讓市價逾7億、高達700公斤K毒的兩岸合作緝毒作業停擺3個月，至今不當一回事！

緝毒停擺3個月無進展

今年6月間，關務署基隆關接連發現毒梟利用大型機具的內部空間、或堆疊大理石板中段挖空方式，自中國夾藏巨量毒品闖關入台，雖藏毒道具經過層層上膠或鋼索綑綁，仍未躲過海關X光機檢測，與調查局合作在一個月內連破3批闖關案，起獲300公斤、300公斤與700公斤，總共高達1300公斤的K他命毒品。

經調查局航業調查處擴大追查，陸續逮捕前2案、約600公斤K毒的幕後主嫌，人贓俱獲，但最大一筆700公斤K毒關闖案，台籍邱姓主嫌在毒品抵台前即搭機前往中國，調查幹員雖在台循線逮到余姓男子等2名共犯，但「最大尾」邱嫌滯中未回。

航調處透過過去與中方合作的既有管道，和中國福建省緝毒大隊幹員接觸，由我方提供走私船舶等訊息，福建緝毒幹員很快就搗破大理石工廠，在中國境內查獲邱姓主嫌等3名台籍、2名中籍毒梟。

據指出，兩國緝毒幹員原本欣喜一切偵辦順利，因為彼此互不隸屬、現今司法互動大幅緊縮，雙方一度討論「偵辦主導權」後無共識，遂以合作緝毒為前提互相交換偵辦情資，擬由福建省緝毒大隊提供邱姓主嫌等相關人筆錄給我方，我方則提供毒品採樣資料給對方；未料逐級往上提報到中國國台辦後就「卡住」，迄今3個月仍無下文。

另700公斤K毒 流向不明

調查局這頭也一直積極透過管道與中方接觸，但中國國台辦接到我方訊息後也始終「已讀不回」。

調查幹員無奈透露，中國國台辦的政治考量，竟然遠遠大過被視為萬國公罪的毒品犯罪，硬生生讓緝毒作業停擺，令人徒呼負負。

據追查，邱姓主嫌利用大理石夾帶毒品闖關並非首次，過去也曾透過相同手法成功走私毒品700公斤來台，但由於兩岸合作緝毒作業被「卡住」，調查局迄今無從追查該批毒品流向，以及是否還有漏網之魚。