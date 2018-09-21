落跑山友搜救費 求償恐達206萬

2018-09-21

〔記者謝介裕、張協昇、張軒哲、施曉光、許國楨／綜合報導〕攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，因落跑害救援的7名救難人員受困山上，南投縣消防局昨以「最速件」函文空勤總隊精算直升機救援費用，以便向葉某求償，初估求償金額約為206萬餘元；因葉男有未依申請路線登山等情事，南投縣消防局先前已對他開出13萬元舉發單。

此次縣消出動17名搜救人員（16名消防員、1名義消），相關超勤費、執行費等項合計11萬5000元；空勤總隊救援飛了5趟，相關費用合計約194萬餘元，兩者相加約為206萬餘元。

另一方面，上月11日有女山友登山腹痛被救援，事後收到須支付搜救費用1萬5304元的公文，台中市消防局說，該起搜救案因領隊先違反自治條例開罰，才衍生出女山友搜救費，提醒山友登山前應注意相關規定做好準備；中市消已對領隊開罰2萬元。

擔任中華民國義勇消防聯合總會總會長的前立法院長王金平，昨到南投縣消防局第3大隊慰問消防員及義消人員辛勞，致贈每人2000元慰問金，同時呼籲山友勿抱持有事就叫直升機的心態，才不會耗費社會資源，並盼政府未來山區搜救能有跨縣市的專責單位負責，以便評估整合消防單位、國家公園或林務局巡山員。

落跑山友#搜救費#南三

段