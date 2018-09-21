人本指控／戳學生肛門 教練辯「又不只有我」

2018-09-21

〔記者蘇芳禾、江志雄／綜合報導〕學生何辜！宜蘭某國中游姓體操教練被爆不當體罰學生，甚至有指戳學生肛門的行為；人本教育基金會昨召開記者會，指該教練事後只被記過及要求上8小時性平教育課程，甚至在接獲人本致電詢問時，還辯稱「又不是只有我」，要求相關單位應就此事重啟調查。

校方︰教練稱沒說過「又不是只有我」

對此，游男任職的學校表示，今年5月接獲檢舉後即召開性平會並成立調查小組，游姓教練強調沒說過「又不是只有我」，7月20日校方決議將游記1小過處分，游未申覆，目前仍在校任職。宜蘭縣政府強調，將開縣級性平會調查，絕不護短。

人本教育基金會昨與民進黨立委張廖萬堅、政大法律系副教授林佳和共同召開記者會。人本執行長馮喬蘭指出，今年初接獲民眾陳情，指游姓體操教練在訓練時會以三字經辱罵及體罰學生，並以脫褲子、手指戳肛門等行為性騷擾學生；有學生受不了他的不當行為，決定離開體操隊。

馮喬蘭說，人本當時要求宜蘭縣教育處召開跨校性平會，並函請宜蘭縣體操會提供調查資料及列出游姓教練接觸過的選手名冊，使性平會有機會展開全面性調查，豈料事後人本沒有收到任何回應，最後直接去電詢問教練，教練竟然說：「又不是只有我！」顯見本案並非個案。

與會的教育部體育署學校組副組長蔡忠益說，他看到體罰畫面後，對學生感到不捨，教育部對於性侵和體罰「零容忍」，絕不容許這種事情發生。至於是否重啟調查，蔡忠益說，會發文轉達給宜蘭縣政府，由宜蘭縣政府去做適當處理。

宜蘭縣教育處昨強調，校方的調查過程與懲處方式沒有違失；至於是否懲處過輕、有無其他學生受害等，將會再深入調查。

據了解，本案發生在宜蘭縣立體操館內，該場域是全縣體操選手的培訓基地，該名游姓教練是在2012年到職，同事均表示他平時教學情況正常，對於他被控體罰、性騷擾學生感到非常意外。