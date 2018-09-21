澎湖志工海上護魚 潛水客圍攻打破頭

2018-09-21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現為海洋志工的澎湖共生藻協會前理事長陳盡川，近來積極推動南方四島保護區劃設，不料昨日中午他到貓嶼附近海域拍照蒐證，打算勸阻台灣來的潛水客打魚，卻慘遭數名潛水客圍毆導致頭破血流送醫；海洋公民基金會與南方四島保育協會昨都發表聲明譴責暴行，澎湖海巡隊也已受理並初步釐清案情，預計近日約談動手潛水客到案。

澎湖潛水會回應，昨日出海的潛水客並未攜帶魚槍，且來自台灣各地，並不認識陳盡川。當時陳駕船靠近拍照蒐證，並未表明身分，且還突然在海面上蛇行，罔顧海面下潛水客的安全，才會出現肢體衝突。

陳盡川昨日一早在臉書張貼訊息，指船隻「澎潛3號」載著約7、8名潛水客，企圖在貓嶼附近潛水打魚，因此他偕同林姓友人駕駛「金和全66號」前往巡查並拍照蒐證，不料這時卻有數名潛水客跳上「金」船，以徒手及手電筒猛攻他的頭部。

當下陳被打得血流滿面，頭部被打出3道長9公分的撕裂傷，友人見狀緊急將他載回馬公，但他顧不得自己滿身血，又立刻跑到縣府前向縣長陳光復陳情，要求重視海洋保育問題，經員警及友人勸阻，才搭上救護車前往澎湖醫院接受治療。

陳盡川︰「澎潛3號」兩度潛水打魚

陳盡川說，這艘攻擊他的「澎潛3號」已兩度被他發現以不法方式潛水打魚，從他大動作護魚以來，早料到會有被攻擊的一天，但只要能夠引起大眾對海洋保育的重視，他不會後悔。