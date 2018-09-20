隨機擄女學生搶匪 曾奪槍傷警

2018-09-20

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕40歲男子簡嘉賢曾犯強盜罪，當時還持刀刺傷追捕他的警員，並奪槍射傷員警，他因此案被判18年徒刑，去年假釋出獄，卻因缺錢花用，在前往石門工地上班途中，在新北市三芝隨機擄走18歲的林姓女護專生，痛毆逼問提款卡密碼，企圖劫財，卻被女學生機智逼退，將她丟包在基隆八堵國小後逃逸，昨被警方逮捕，詢後依強盜未遂、妨害自由等罪送辦。

警方調查，簡男過去擔任水電工，與前妻育有一女，2004年與同夥開車行經北市天母，在德行東路開車衝撞婦人，行搶皮包財物，還企圖倒車輾斃婦人，棄車逃進民宅時與警對峙，簡男竟持刀刺傷警員，並奪槍射傷員警，最後警方開槍逮人，最後簡男被依殺人未遂、強盜罪嫌判刑18年，隔年入獄服刑，去年假釋。

簡男出獄後擔任臨時工，與懷孕3個月的女友同住新北市三重，但被診斷出患有心衰竭疾病，一度命危，簡男無法長時間做工，並疑染上毒癮又缺錢，上週三前往石門工地上班途中，在偏僻山路隨機毆傷林姓女護專生，強擄上車。

被擄當時有目擊者報案，警方循車號找上簡男女友，簡男察覺遭警鎖定，加上機智的女學生假借跟友人報平安，得知簡男身分，2小時後被釋放，警方持續緝捕簡男，發現他先返回三重接走女友，將犯案車輛丟在停車場後，逃往萬華投靠朋友。

警方埋伏多日，逮到先返回三重的簡男女友，透過女友喊話要求簡男投案，但簡男害怕再度入獄，逃到林口某處工寮，以「買東西」為由與朋友借車代步，後又躲藏新莊友人住處。

昨上午10時許，警方鎖定簡男代步車停在新莊復興路，派員埋伏，發現簡男剛好外出牽車，當場持拘票逮人，簡男落網後後悔不已，數度落淚，表示不捨女友懷孕辛苦，身上沒錢，等朋友還錢，安置好女友後就準備投案。