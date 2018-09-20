電焊200公斤K毒 水電行老闆成運毒共犯

2018-09-20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕從事貿易工作的46歲吳勝凱，在高爾夫球場結識水電行老闆邱榮源，得知邱男具有焊接能力，便帶他到中國。兩人將200公斤K他命藏在油壓傳動缸內，再由邱男將設備焊死，避免味道外露，8月初從中國進口來台，海關人員用X光掃描後發現有異，通報檢調逮人，基隆地方法院裁定將兩人收押禁見。

檢調調查，吳男告知61歲邱男，打算將毒品K他命藏在掏空的油壓傳動缸內，再從中國進口來台，擔心緝毒犬會聞到味道，希望他能幫忙用鐵片將機具焊死，藉由層層鐵皮包覆的機具能躲過X光機掃描。

邱男認為只是幫忙電焊，且將貨物運來台灣時，再出面幫忙簽收，風險不高，答應吳男請求，一同前往中國，將預購的K他命裝進油壓傳動缸內，再用層層鐵板焊接封死，等前置作業處理好後，邱男先行返台，準備收貨。吳男於8月7日將藏有200公斤K他命的機具，與其他17名貨主的貨物併櫃，送入雜貨櫃中，企圖躲避查緝。

關務署基隆關人員檢查雜貨櫃時，發現該機具被焊死，有點異常，便將油壓傳動缸取出，仔細掃描，果然發現內有乾坤，找人將鐵皮焊開後，掉出10大包疑似毒品的粉末，共重200公斤，初驗認定是K他命毒品。

偵辦人員循著收貨人資料，8月14日將藏身於新竹的邱男逮捕到案；同月20日再將搭機返台的吳男逮捕，兩人均承認犯行。

航業處基隆調查站指出，該批毒品市值約2億元，可供60萬人吸食，所幸及時攔阻於關口。

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