被砍見凶嫌害怕 忠犬Lulu成分屍案「證人」

2018-09-20

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市永和人彘分屍案，死者的愛犬Lulu鼻子負傷，被警方專案小組視為唯一的「目擊證人」，因此在重大嫌疑犯美籍非裔Ewart Odane Bent落網時，專案小組曾帶著Lulu跟兇嫌照面，當時Lulu尾巴朝下，不停的原地轉圈圈，非常焦躁、害怕，而Bent雖不發一語，但手部發抖，整個互動過程，經由錄影、錄音，交由檢方參考。

互動過程錄影、錄音 給檢方參考

上月21日，加拿大籍43歲男子Ryan（中文名：顏柏萊）慘遭分屍，飼養的愛犬Lulu鼻子也有刀傷，Lulu隔天帶著Ryan的許姓友人找到屍體後，因緊張掙脫背帶跑掉，隨後在愛狗人士透過網路協尋下，8小時後找到牠，將牠進行安置以及心理復健。

嫌疑犯Bent在上月24日晚間被逮，警方專案小組為突破心防，了解兇嫌跟忠犬Lulu碰面的雙方反應，在兇嫌訊後，警方以狗鍊帶著Lulu，而Bent則雙手上銬，坐在椅子上，雙方距離1、2公尺，Lulu見到兇嫌後，在原地不停打轉。

不久，Bent移送檢方時，Lulu還陪走一小段，但卻仍不停轉圈圈，感覺非常不安，此時警方也發覺兇嫌雙手的顫抖現象，便將整個過程錄影、錄音，做為檢方偵查的情境參考。

皇家訓犬才藝學校訓犬師李明成表示，狗是最忠實朋友，有如一張白紙，如果被傷害過，看到對方一定會有所反應，對案情多少有點幫助，而原地繞圈圈也是害怕的反應之一。

他說，狗只要曾經受虐，會沒有安全感，當對方靠近時，會有激烈反應，例如對方撫摸，便會攻擊，若僅是靠近也會有激烈的恐懼反應。而狗面對對其好與壞的人，有明顯層次分別，對其好的人，會尾巴向上，興奮地撲上前；對其壞的人，會狂吠、攻擊，或有恐懼肢體動作與逃離，狗面對陌生人則不會有反應。另名愛犬訓練教練鄭達夫則說，狗會繞圈圈是焦慮、害怕的表現。