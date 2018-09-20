「願被包養？幫我生小孩？」 整形醫師看診性騷

2018-09-20

〔記者溫于德、黃欣柏／台北報導〕擔任醫美診所院長、被網路部落格封為「美體雕塑達人」的丁姓整形名醫，為1名女護理師進行整形手術，事後被控醫療疏失，還被指對該名外型亮眼的護理師語出「願不願意接受包養」、「要不要幫我生小孩」等色言色語；台北地院審理認定，手術部分無疏失，但性騷擾犯行需賠償原告25萬元。

判賠25萬元

丁醫師昨受訪時態度低調，表示目前無法回應本案，但一定會提起上訴。

該名女護理師控訴，2015年1月間到丁男的診所諮詢眼袋淚溝及臉部線條提拉等微整形問題，隔月進行手術，過程中沒人告知她手術及麻醉有風險，術後她的臉部出現麻木、神經病變等情，認為丁有醫療疏失請求賠償90萬元。

女護理師同時控訴，她術後回診時，丁男竟對她調笑地問「願不願意接受包養」及「要不要幫我生小孩」等語，讓她極不舒服，也控告丁男對她性騷擾，求償30萬元。

丁男出庭時指稱，診間是開放空間，護理師若被性騷擾自可大聲呼救，且對方主張自己被性騷擾，事後卻持續回診，顯示他被冤枉。

指控醫療疏失部分，北院法官審理認為丁沒有醫療疏失，不過性騷擾部分，法官根據北市府性騷擾防治委員調查，女護理師當時曾傳LINE向同事抱怨被性騷擾，描述對方提到「包養」、「生小孩」及「要不要做小的」等語，且原告前後說法一致，依此認定丁有性騷擾行為，此部分判決賠償25萬元。

判決中提到，依一般社會通念，民眾若是治療後出現不適，立刻捨棄原本醫師而求助新醫師者十分少見，而且丁男的騷擾行為也未達強烈剝奪身體或意識自主的程度，女護理師選擇隱忍、再回診並不奇怪。