「低級」潑漆哥 又掛喪燈觸店家霉頭

2018-09-20

辯道歉被放鴿子 不爽

〔記者湯世名、黃欣柏／綜合報導〕彰化市蛋黃酥名店「不二家」14日遭許姓男子闖入潑漆洩憤，店家原選擇息事寧人，豈料昨天許男竟又在店外擺放4座喪事用的寶蓮燈，不但排隊民眾大呼「觸霉頭」、「沒格調」，店家也忍無可忍，決定提告；許男到案時辯稱，他帶著水果禮盒要向店家致歉，店家卻讓他枯等一整天，一氣之下才擺寶蓮燈，警方訊後依恐嚇、毀損罪嫌函送法辦。

本月14日晚間，29歲許男因買不到蛋黃酥，憤而闖入「不二家」店內潑漆，到案後供稱是因店家口氣、態度不佳，要他隔天再來買，氣不過才會犯案，事後店家態度低調，決定不提告，警方僅依「社會秩序維護法」將許移送裁罰。

沒想到許男返家後，昨天凌晨又開車到「不二家」門口，將4座喪事用的寶蓮燈擺在店家兩側，燈上吊掛紙張上寫著「祝彰化不二家生意興隆財源廣進」等字眼，署名「許XX（油漆哥）賀」，擺明與店家槓上；店家發現後，到派出所製作筆錄，對許男提告恐嚇，並決定連同上次潑漆案一併提告毀損。

警方昨通知許男到案，他辯稱自己在潑漆案後覺得不好意思，帶水果禮盒到「不二家」致歉，店家沒收下，說忙完後再與他聯繫，他枯等一整天沒等到電話，認為店家不接受道歉，才買寶蓮燈放在店家門口。

潑漆哥挨告 最重判2年

許男一再尋店家晦氣的行為，不僅惹來到「不二家」排隊民眾的斥責，還有網友痛批許「愚蠢到極點」、「很低級」、「有時間搞這些不如早點排隊」，不過，也有網友懷疑是「同行相忌」，認為警方應往上追查是否有人教唆犯案。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，恐嚇犯行若被認定有罪，最重可判刑2年。