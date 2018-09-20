空勤淪小黃 敢怒不敢言

2018-09-20

〔記者陳薏云、王錦義／綜合報導〕「我們不是醫生，也只能相信報案人…」空勤總隊1名隊員表示，面臨各式各樣的無理山難救援實在倍感無奈，畢竟黑鷹直升機出動救援山難，飛行1小時的成本高達19萬元，但隊員們找到這些「受困者」時，卻常常發現他們只是輕微腳扭傷，或甚至沒有明顯不適，簡直把空勤總隊當成「小黃司機」，許多弟兄都感到忿忿不平。

根據空勤總隊統計，今年截至8月底，空中救援山難已89架次，共救了30人，去年一年執行215架次，救援69人。空勤總隊勤務中心主任林政勳坦言「空勤沒辦法拒絕救援申請」，只要登山民眾求助，透過消防局填申請單，空勤總隊就得出勤。

輕微拉傷也搭機

隊員指出，曾有獨攀山友只因腳輕微拉傷就求助，直升機將他送醫沒幾小時就自行出院，不僅網友一陣撻伐，隊員們也不禁抱怨「根本是把直升機當成小黃」。林政勳無奈地說，隊員到現場，即使發現民眾看起來安然無恙，也仍得把救援任務完成。

消防署統計，去年全國有264件山域意外救援，今年截至7月底有97件，其中光是花蓮縣，從去年9月到今年8月間就有52件，平均每個月有4.4件山難搜救。

消防署表示，2016年起部分縣市開始推動設立「登山活動管理自治條例」，目前台中市、南投縣、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣已實施。