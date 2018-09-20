搭直升機下山非首次 落跑山友道歉險被扁

2018-09-20

反咬義消落跑 犯眾怒

〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，因落跑害前往救援的7名救難人員受困山上，不但引發社會關注，事後也被查出他有「前科」，先前就曾因登山腳踝扭傷請求直升機救援；葉男昨為此事前往南投縣消防局第3大隊致謝及道歉，但現場義消們不滿他戴著帽子、口罩現身，認為缺乏誠意，雙方一度爆發推擠，但衝突並未擴大。

根據南投縣消防局調查，葉男早在2014年6月間就曾因登山受傷請求空勤支援，當時葉也是攀登中央山脈南三段，在可樂可樂安山鞍部扭傷腳踝，空勤總隊當天飛了2趟，都因雲層太厚無功而返，隔天才順利完成救援。

義消怒轟：出來對質

葉男昨在妻子與台電彰化區營業處業務經理曾陳發陪同下，前往南投縣消防局第3大隊道歉及致謝，被媒體問到為何「再犯」時低頭不語，加上他沒把帽子跟口罩拿下，氣憤難平的義消們認為他缺乏道歉誠意，一度簇擁而上，作勢毆打，其中1名義消趁亂將葉的帽子扯下，所幸在旁人勸阻下，衝突並未擴大。

至少要付百萬救援費

第3大隊大隊長林正宜說，葉男前天獲救後，女兒宣稱父親一直都在原地，是消防人員「消失」，說法並非事實，難怪義消們如此忿忿不平；當初上山尋獲葉男的義消金國良更是一度氣得要求葉出面對質，直到葉出面致歉，不滿情緒才稍獲撫平。

南投縣消防局災害搶救科長陳泓銘說，後續除依「南投縣登山活動管理自治條例」對葉開罰13萬元外，也會追討直升機救援費用，以本次直升機出勤5趟、每趟油料費約20萬元計算，收費將達百萬元，確切金額有待空勤總隊精算；葉男則表示尊重消防局求償，會盡力配合。

  • 葉姓山友（左）4年前就有過登山受傷、請求空勤救援的紀錄。（資料照，記者劉濱銓翻攝）

    葉姓山友（左）4年前就有過登山受傷、請求空勤救援的紀錄。（資料照，記者劉濱銓翻攝）

  • 彰化縣葉姓山友向南投縣消防局第三大隊消防弟兄表達謝意及歉意時，一度與義消發生拉扯衝突。（記者謝介裕攝）

    彰化縣葉姓山友向南投縣消防局第三大隊消防弟兄表達謝意及歉意時，一度與義消發生拉扯衝突。（記者謝介裕攝）

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