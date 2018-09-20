搭直升機下山非首次 落跑山友道歉險被扁

2018-09-20

反咬義消落跑 犯眾怒

〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，因落跑害前往救援的7名救難人員受困山上，不但引發社會關注，事後也被查出他有「前科」，先前就曾因登山腳踝扭傷請求直升機救援；葉男昨為此事前往南投縣消防局第3大隊致謝及道歉，但現場義消們不滿他戴著帽子、口罩現身，認為缺乏誠意，雙方一度爆發推擠，但衝突並未擴大。

根據南投縣消防局調查，葉男早在2014年6月間就曾因登山受傷請求空勤支援，當時葉也是攀登中央山脈南三段，在可樂可樂安山鞍部扭傷腳踝，空勤總隊當天飛了2趟，都因雲層太厚無功而返，隔天才順利完成救援。

義消怒轟：出來對質

葉男昨在妻子與台電彰化區營業處業務經理曾陳發陪同下，前往南投縣消防局第3大隊道歉及致謝，被媒體問到為何「再犯」時低頭不語，加上他沒把帽子跟口罩拿下，氣憤難平的義消們認為他缺乏道歉誠意，一度簇擁而上，作勢毆打，其中1名義消趁亂將葉的帽子扯下，所幸在旁人勸阻下，衝突並未擴大。

至少要付百萬救援費

第3大隊大隊長林正宜說，葉男前天獲救後，女兒宣稱父親一直都在原地，是消防人員「消失」，說法並非事實，難怪義消們如此忿忿不平；當初上山尋獲葉男的義消金國良更是一度氣得要求葉出面對質，直到葉出面致歉，不滿情緒才稍獲撫平。

南投縣消防局災害搶救科長陳泓銘說，後續除依「南投縣登山活動管理自治條例」對葉開罰13萬元外，也會追討直升機救援費用，以本次直升機出勤5趟、每趟油料費約20萬元計算，收費將達百萬元，確切金額有待空勤總隊精算；葉男則表示尊重消防局求償，會盡力配合。