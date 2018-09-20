口頭承諾太含糊 二審逆轉判夫免付大聘

2018-09-20

〔記者王俊忠／台南報導〕法界人士指出，依民法第153條規定，訂立契約得以文字、言語、身體動作或表情等各種方式為之，只要當事人互相表示意思一致即可成立。因此，本案男方父親若曾以口頭、表情、動作等方式承諾轉送大聘，雙方即成立贈與契約，男方自然必須給付。

不過，若雙方事後鬧上法院，女方必須負起舉證責任，設法證明對方曾以某種方式同意此契約，因此建議立約雙方在進行約定時，最好以錄音、錄影的方式，精準記錄對話與表情、動作，或者乾脆寫下具體的書面契約書，避免事後徒生爭議。