離婚遭夫討家用金 妻反追索60萬大聘

2018-09-20

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小含（化名）3年前與莊姓男子訂婚，莊家一共拿出大聘60萬元、小聘20萬元給小含父母，事後2人感情生變，小含父母主張當年曾請莊男把大聘轉送小含，莊男卻沒依約轉送，提告要求給付，但台南高分院根據雙方訂婚時的影音紀錄，認為當時小含父母只說要退還大聘，卻沒說要轉送小含，據此判莊家免付60萬元確定。

一審認定暗槓 判夫給付

據悉，莊男與小含在2015年12月初訂婚、12月25日結婚，但結婚僅半年多就協議離婚。小含一家事後提告指出，訂婚時莊家曾拿大聘60萬元、小聘20萬元上門，當時小含父母只收下小聘，並交代莊家人把大聘轉交給小含，豈料莊家並未履行，直到2人鬧離婚，莊男提告向小含索討「家用基金」，小含才從父母那邊得知莊男暗槓大聘，決定循法律途徑要回這筆錢。

影音沒錄到 二審逆轉免付

一審時，法官根據小含父親的說法，認為莊父當時對「轉送小含」的說法微笑、點頭以對，已有同意的意思，判莊家應付這筆大聘給小含。

但案經莊家上訴，台南高分院傳訊媒人與婚顧人員到庭，發現事前排演時，在場人士都只聽到女方要收小聘、退大聘，沒有轉送小含等說法；法官另勘驗訂婚當天錄影、錄音內容，也只聽到小含父親提及「只收小聘」、「大聘退回」等，並沒有雙方合意把大聘轉交小含的內容。

此外，法官調閱小含訂婚隔天的LINE對話紀錄，發現小含母親曾把小聘與喝茶錢共20萬6000元交給女兒。

法官認為，如當時雙方決定把大聘轉交給小含，小含母親轉交小聘給女兒時不可能沒提及，因各項證據都顯示雙方沒有把大聘轉交給新娘的合意，故小含不得追討這筆錢，莊家免付60萬元。