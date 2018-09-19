藥品業務員 自製合成毒品耐妥眠

2018-09-19

〔記者楊政郡／台中報導〕調查局中機站連續在中市及台南市等地，查獲耐妥眠製毒工廠2座、一粒眠工廠，查扣化學原料逾300公斤及一粒眠成品達450萬顆，黑市價粗估約15億元，被捕的「毒師」詹銀湖將多種非管制化學原料合成第四級毒品「耐妥眠」，這也是國內首宗破獲以非管制藥品製成耐妥眠的案件。

調查局破獲3座製毒工廠

檢調於今年7月12日在台中市北屯區、太平區破獲耐妥眠製毒工廠2座，66歲嫌犯詹銀湖原是藥品業務員，退休後竟利用其專業知識，在北屯區自宅設實驗室，進行耐妥眠合成實驗，成功後指導年輕製毒師傅陳男（45歲），於太平區租屋處量產。

門窗緊閉 鋁製品蒙上結晶

專案小組發現陳嫌在惡劣環境中趕工製毒，透天民宅各樓層堆放各種化學藥品、成品、半成品及大批製毒器具，架設4條生產線，現場瀰漫濃濃惡臭及白色煙霧，大型燒瓶都還在高溫熬煮中，為了避免惡臭外洩，陳嫌將門窗緊閉，長期下來鋁門窗玻璃、器具上凝結固態結晶，可見環境之惡劣。專案小組在該處查獲原料逾300公斤，製成成品後市價4億餘元，逮捕製毒師詹、陳及金主陳女到案。

專案小組本月11日另在台南仁德工業區透天廠房查獲規模龐大一粒眠製毒工廠，逮捕張姓製毒師傅（70歲）、陳姓助手及黃姓金主到案。張嫌原經營藥品公司，2003年間因製造一粒眠被查獲入監服刑，出獄後重操舊業，生產線設備完整，場內查扣的一粒眠成品、原料及第四級毒品札來普隆，還有其他大批偽劣藥品，粗估可製成成品達450萬顆。