南投首開舉發單 重罰「落跑山友」13萬

2018-09-19

首次獲救落跑 以失憶帶過

〔記者劉濱銓／南投報導〕51歲彰化葉姓山友，本月攀登中央山脈南三段受傷失聯，12日由妻求援，14日被搜救人員尋獲，隔天卻落跑，期間逢山竹颱風影響，搜救隊伍差點二次山難，葉男17日傍晚因腰傷難忍又主動求援，南投縣消防局昨請求空勤吊掛送醫，其傷勢無礙。葉某面對外界的「落跑」質疑，以「失憶」帶過；消防局則是在「南投縣登山活動管理自治條例」施行後，首度開出舉發單，3項違規共裁罰13萬元。

兩次搜救耗費百萬 也求償

消防局表示，葉姓山友攀登南三段，從花蓮入山雖有申請，但要在南投下山卻未申請，即未依登山計畫從事登山活動，並擅改路線範圍，裁罰3萬元；未依規定辦理登山綜合保險，罰5萬元；未具備初級緊急救護能力，也罰5萬元，雖後兩者葉某宣稱都有，但因未能提出證明，目前共開罰13萬元，若後續能舉證就撤銷。此外，也會針對葉男所耗費的百萬元搜救費用提出求償。

吊掛自解扣環 添救援風險

空勤直升機昨日清晨執行吊掛時，因葉某揹著背包影響作業安全，特搜人員割斷其背包，不料葉某竟自行解開安全扣環，逕自取回背包，甚至將背包放在特搜人員身上，嚴重影響吊掛安全，執勤人員見狀，只好先吊掛背包，再將葉某吊掛上機，惟此舉卻使空勤直升機延長滯空時間，增加執勤風險。

葉男被送到醫院後，消防人員趕到醫院，花了數分鐘，不斷質問他「我們的命不是命？」葉某最後才說出「我錯了」。

葉男說，日前與隻身前往搜救的義消在無雙山碰頭後，就在山上紮營過夜，之後也都在山上，至於為何會落跑，他也不知道，唯一知道的，就是人一直在山上，可能因缺糧有點意識模糊「失憶了」。

葉男也說，前天會主動通報求援，是因缺糧、腰傷愈來愈痛，加上手腳都擦傷、腫脹，無法繼續行走才請求空勤救援，對於妻子在日前報案，他毫不知情。葉男的妻女昨也趕到醫院探視，經醫院檢傷發現葉某手、腳有擦挫傷，但他卻拒絕進一步檢查。

引發軒然大波，葉某只盼外界「饒了他」；葉妻則代為回應，指當初丈夫受傷後，是她自行報案，丈夫並未求救，為何會不告而別，可能是自認可以下山，沒想到最後仍因腰傷加劇，不得已才求救，對於許多消防人員冒險上山，甚至因颱風受困山區，感到很抱歉。