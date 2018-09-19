每月10萬寵小三 分手判免還

2018-09-19

台商想索回110萬 判敗訴

〔記者王捷／台南報導〕陳姓台商3年前與蔡姓小三交往，陳男每個月給蔡女10萬，期間陳男離婚，蔡女和陳男交往11個月後提分手，陳男認為，以結婚為前提和蔡女交往，一氣之下以民法978條「違反婚約財產上之損害賠償」，提告要求蔡女償還11個月共110萬元損失；但法官認為，蔡家曾斥責蔡女被陳男包養，認定兩人無婚約關係，110萬是情侶間「愛的禮物」，一、二審都判陳男敗訴。

與正宮離婚 打算娶她

陳男是某大企業派至中國的高階主管，2015年在網路上認識蔡女，因此不顧正宮，在同年4月與蔡女開始交往。判決書指出，蔡家得知兩人關係後，希望兩人以結婚為前提交往，並且告知陳男，蔡女貸款買了房子，希望陳男每個月匯10萬元給蔡女，幫蔡女償還房貸好結婚。

因此陳男從2015年4月與蔡女交往，直到2016年2月兩人分手為止，一共給了110萬，錢到手後蔡女就喊分手，讓陳男氣炸，以民法978條提起訴訟，要求蔡女應償還110萬。

民法978條規定，婚約當事人，無故違背婚約，要賠償對方的損害。蔡女辯稱，與陳男交往後才得知他已婚，2015年11月陳男與正宮離婚後，她還是有跟陳繼續交往，但2016年時兩人關係被家人發現所以才分手，陳男當初是因為知道她與陳的條件不對等，為了跟她繼續交往，才承諾每月匯款10萬元生活費給她。

無婚約關係 算愛的禮物

不過，陳男拿出對話紀錄反駁，他曾向蔡女說，「如果沒結婚，就把這些錢歸還回來」，但是法官發現，蔡女沒有對這句話做出正確回應，且蔡女曾向陳男說，蔡家人發現陳男匯10萬元給蔡女，罵蔡女被包養，要求蔡女把錢還給陳。因此，可見蔡家知道蔡女當了人家小老婆之後，並沒有再要求以結婚為前提交往。

由於沒有證據證明陳、蔡有婚約，且蔡女的房子貸款仍未付清，情侶交往期間，為討對方歡心或單純表達真心，贈與財物相當常見，不能因此代表有允諾婚約的意思。