校園有狼╱家長控疏失 校方︰誤會

2018-09-19

〔記者王冠仁、蔡亞樺／台北報導〕小帆爸媽昨指控，學校沒在第一時間通知家長、報警，造成3小時空窗期，指學校有三大疏失，疑有息事寧人之嫌。

小帆爸媽指出，15日是假日、學校不用上課，但有老師到校處理校務；下午3點左右，案發後老師接獲通報，趕到廁所時李已逃跑，初步詢問經過。不過，黃姓輔導主任以「不要再跟壞朋友聯絡」為由，要小帆刪除手機中與李的對話紀錄，並將李封鎖，再要小帆等3人「趕快回家」。

小帆離校後，校方仍未報警，下午5點多，校方再打電話給小帆，要小帆等3人回校詢問細節，期間還提供麵包、鳳梨酥及開水給小帆等人食用；小帆遭李強逼口交，跡證都在口腔內，此舉無異於滅證。

小帆爸媽還說，當晚6時許，校方才「首次」打電話給小帆母親，小帆母親匆忙趕到學校，發現事態嚴重，質問校方為何遲不報警？黃姓輔導主任居然說，「犯嫌已滿18歲是成年人，必須要由家長帶小孩去報警」才可以。

小帆爸媽氣憤地說，從3點多案發到6點多報警，有近3小時空窗期，害警方錯失逮人良機，如果再有人受害，學校要負責嗎？

對此，學務主任表示，因學生情緒都沒穩定，可能被嚇到，無法說清楚發生什麼事情；直到5點多學生到校後，情緒稍微平復，才說出整起事件發生過程。

主任說，家長可能有所誤會，也有自己的想像，但學校絕對妥善處理，且輔導老師是提醒、叮嚀學生，不要再與來路不明的網友見面，無要求學生刪除紀錄。