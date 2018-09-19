騙送寶物打少年逼口交 女同學勇揮刀嚇跑狼

2018-09-19

李忠諺被捕 8萬交保

〔記者王冠仁、謝君臨／台北報導〕25歲男子李忠諺以贈送虛擬寶物為由，誘出透過手機遊戲結識的12歲少年小帆到學校見面，小帆找了兩名女同學小雨、小詩（均化名）暗中陪同，並將一把美工刀交給小雨；沒想到李乘隙強拉小帆進廁所毆打逼迫口交，小雨聽到衝入廁所，見李要抓她，掏出美工刀比劃，神勇之舉嚇到李男，李跑出廁所後翻牆逃走；警方前晚逮捕李男，檢方複訊後聲請羈押，法官昨晚裁定8萬元交保，檢方決定即時抗告。

警方調查，李男日前透過手遊「全民槍戰」結識一名國中生，要該生介紹其他朋友給他認識，國中生介紹手遊同好小帆給李。李男透過臉書加小帆為好友並跟他聊天，聊沒兩句就約見面，還問︰「你身材怎麼樣？」甚至詢問發育是否完全，同時要小帆拍露臉照，並一度想與小帆視訊。

李男約小帆在西門町碰面，小帆回說離家太遠，於是改約小帆就讀的台北市西區某國中，當天下午3點在校園見面。小帆擔心與陌生人見面不妥，找同學小雨、小詩結伴，要兩人躲在不遠處觀察，並拿一把美工刀給小雨。

小帆與李約在學校司令台見面，小帆抵達後不見李，李這時傳訊息「我看到你了」，以「要去飲水機裝水」為由，將小帆誘去廁所旁，小帆一走過去，就被李強拉進廁所強吻及逼迫口交。

小帆不願，李出手毆打小帆手臂，連打10多下、打到小帆哭泣，小雨聞聲察看，發現露下體的李男竟對她露出「邪惡微笑」，還上前一把抓住她的手；小雨慌而不亂，立即拿出美工刀對著李男揮動比劃，李嚇得跑出廁所翻牆而出，搭計程車離去，兩名女同學就近通報學校內的老師。

臉書開3帳號 化名聯繫

警方獲報查出，李住在台北市忠孝東路，前晚到他工作的印刷店逮人。高中畢業後未再升學的李男，用本名、羅馬拼音及化名「張宇智」申請3個臉書帳號，故意用化名與小帆聯繫；警方還發現，李犯案前先到學校勘查地形，犯後關閉臉書帳號。李承認與小帆碰面，辯稱是小帆主動幫他口交；但小帆與目擊女同學指證歷歷，全案依強制性交罪偵辦。