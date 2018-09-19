樹林聞人蓋廟還願 子女爭廟產敗訴

2018-09-19

判定建物是信徒集資所建

〔記者王定傳、邱書昱／新北報導〕新北市樹林聞人楊添財的妻子罹患罕見的耳骨癌，被告知恐不久人世，楊向「三石土地公」發願︰「若太太病情好轉，便為土地公蓋廟。」妻子康復後，楊還願蓋廟，加上信徒捐款，成為現今的南寮福德宮。楊過世23年後，福德宮認為土地及廟體等建物均屬廟產，對楊的6名子女提告要求返還，新北地院判定，土地雖非福德宮所有，但建物是信徒集資所建，不是楊家私廟，楊家須從建物遷出並返還。

據查，福德宮坐落於山坡上，共有約2300坪土地及3棟建物。建物部分，中間棟的1、2樓分別是餐廳及活動中心，廟體在屋頂，僅25坪；左側建物為辦公大樓，右側建物1樓是被譽為「樹林之寶」的冷泉「添財紀念嬉水池」，其上空間依序為禮堂、網球場。

不過，雙方同意中間與右側建物1樓的餐廳及泳池是楊家私產，不在訴訟範圍；這次爭的除土地外，還有中、右側建物的2樓及屋頂空間與左側辦公大樓，最後楊家拿土地，福德宮得建物，由於雙方簽過土地使用同意書，廟方仍可使用土地。

福德宮主張，楊添財當初受推舉當建廟住持，經地方賢達捐地及信徒捐錢蓋廟，但地主後人不同意無償使用，楊後來才以集資款購地，礙於未辦寺廟登記，暫時借名登記。

這次訴訟也讓6名子女內鬥浮出檯面，同為被告的楊家長子認同廟方主張，但其他5名子女指控，大哥被拔除家族建材公司董事長後，安插親信當信徒，製造廟產爭議，並無捐地、集資一事。

5名子女並指，父親獨資花2700萬買地，是為了發展休閒營利事業，與子女一起出資蓋建物，僅廟體及觀音像為福德宮所有，因位於頂樓才同意無償使用。法官認為，福德宮所提證據不足以證明有集資買地，遑論有借名登記或贈與，但依信徒證述、工程款收款單等可知，建物是大眾募款集資興建。

福德宮的律師鄭清妃說，訴訟是為了釐清福德宮非私廟，楊家兄弟姊妹的紛爭與訴訟無關，相關指控也是子虛烏有。楊家長子的律師劉韋廷說，楊男認同土地及建物均是集資而來，且廟產不可能落入其口袋；楊家5子女的律師則未回電。