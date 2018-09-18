性侵8男童 少棒助教判13年定讞

2018-09-18

〔記者張文川／台北報導〕少棒隊男助理教練王翔昱，多次利用教練權威，藉機猥褻、性侵8名隊員男童，強摸下體、口交，甚至喝令男童邊看A片邊「打手槍」，最高法院昨認定他對8童犯下30次加重強制性交、猥褻罪，將他判刑13年定讞。

宿舍當後宮 半夜伸鹹豬手

王翔昱高中畢業後擔任少棒隊助教，判決指出，由於球員必須集體住在校內宿舍，由王男陪宿管理，他經常半夜摸黑伸出鹹豬手，偷襲撫摸熟睡中的男童下體，有男童被嚇醒，看到是教練不敢出聲反抗，只能試著撥開教練的手或縮起身子閃避。

逼隊員看A片、打手槍

王男之後愈見大膽，竟爬到隊員床上強押男童幫他口交，或替男童口交，甚至在球隊晨操時，趁機撫摸球員私處，若遭抗拒就公然威脅：「你給我小心一點！皮繃緊一點！」暗示要體罰；還有男童指控王男在宿舍放A片，命令男童邊看邊自慰。

隊員敢怒不敢言，屈從教練淫威，連私下討論都不敢，直到校隊出去打比賽，有隊員和其他球隊球員聊天，恐懼地說打輸會被教練「摸小鳥」，醜聞才傳開，檢察官偵辦，查出有9名男童受害，法院歷審都認定被害人有8人、共30次犯行。

王男起初辯稱「只是跟球員玩鬧、打成一片」，一度被收押，之後才坦承非禮8童，一審認為他已與被害男童和解，願意賠償，判刑13年；王男認為判太重上訴，二審發現他遲不支付賠償金，未見悔意，不宜減輕其刑，維持原判；最高法院認同二審判決，昨駁回上訴確定。