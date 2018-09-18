北捷再傳揮刀 女乘客胸口15公分傷

2018-09-18

精障女持美工刀揮舞

〔記者王冠仁／台北報導〕北捷又驚傳持刀傷人事件！36歲患有精神疾病的王女，昨下班尖峰時間闖入捷運台北車站，持美工刀對31歲潘姓女子不斷揮舞，潘女閃避不及，胸口處遭割傷、長度達15公分，所幸送醫後沒有生命危險，行凶的王女隨後被站務人員與保全制伏，由趕到的警方將她逮捕。

警方請聯合醫院松德院區對王女鑑定，醫生認為王女必須就醫，依精神衛生法強制送往三軍總醫院北投分院治療。至於王女持美工刀劃傷潘女，警方也將追究傷害罪責。

警方調查，王女患有精神疾病領有身障手冊，與家人住在桃園，平時生活起居由家人照料，也曾看醫生接受治療。王女昨疑似趁家人不注意離家，來到台北，晚間6點多走進捷運台北車站。

北車閘門外 路人驚逃

6點48分，下班的31歲潘女自台北車站地下3樓板南與淡水線交會處閘門離去後，在閘門附近遇見王女；她沒與對方交談、甚至連眼神也沒對上，王女忽然拿美工刀對她迎面揮舞。潘閃避不及，遭美工刀劃傷胸口，一度抓住王女手部不讓其離去，附近乘客見狀嚇得閃躲、驚慌逃竄，混亂中還有人大喊「砍人了！」

站務員及保全當場制伏

站務人員及保全當場將王女制伏並報警，警方將王女逮捕，協助將受傷的潘女送醫。

面對警方詢問 不停傻笑

王女面對警方詢問都沒回應，只是不停傻笑，潘女說不認識對方，下班要回家卻遇襲。王女的舅舅趕到警局，告訴警方王女狀況時好時壞，昨發現她人不見四處尋找，想不到竟來台北闖禍。

20天前曾發生牛排刀事件

警方指出，上月29日晚上，領有身心障礙手冊的55歲李婦，在捷運車廂內把玩一把牛排刀，嚇壞車廂內乘客，混亂中有人噴滅火器、用雨傘阻擋，列車停靠龍山寺站月台後，站務人員及正要下班的刑大探員楊富閎上前壓制逮人，混亂中楊員右膝不慎被劃傷。