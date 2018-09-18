自比大埔案含冤 苗地院：拆屋還地於法有據

2018-09-18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕男子湯逢泉日前接獲苗栗地院通知將強制拆屋還地給現有地主，引發湯男不滿，怒批司法判決不公，還駕車闖地院及地檢署大廳潑油欲自焚。苗栗地方法院發言人、庭長宋國鎮昨指出，全案法官審理均於法有據。

湯針土地糾紛，先前找媒體陳情，並自比大埔案含冤，湯男說，他老家在苗栗縣卓蘭鎮坪林里，2013、2014年因土地糾紛遭人強拆土地上的圍牆，連帶地基遭毀損，屋內財物也不翼而飛，員警到場處理，事證明確，最後卻判他敗訴，對方今年7月還聲請法院強制拆屋還地，他很不服。

湯男的辯護律師陳淑芬說，湯的祖先在苗栗縣卓蘭鎮有1棟房產，湯主張有三七五租約、具佃農身分，依法享有優先承購土地權利，惟法院拍賣時未知會湯，且鑑價250萬卻僅以48.7萬低價拍出，因而讓湯質疑司法不公、祖產被強盜。

宋國鎮則指出，徐姓鎮民主張卓蘭鎮大坪段一處土地為其所有，湯所有房屋占用徐的土地，請求拆屋還地，湯抗辯該房屋為其祖父所建，由其輾轉繼承。

而這筆土地原為邱男所有，後經法院拍賣，由黃姓鎮民買得，再轉讓給本件原告徐，湯主張他與邱姓地主達成協議，由湯繼續使用土地，湯每年需給付3000元給邱，用以繳交當年地價稅，其餘充作租金，湯認為對土地有占有使用權。

法官認為湯沒有辦法證明他和邱就這筆土地有租賃關係，也不能主張與現地主有繼續的租賃關係，所以湯須將房屋拆除返還土地。