獨攀南三段 獲救卻落跑 害搜救隊受困 才3天又叩直升機

2018-09-18

第一次 葉男自稱沒報案

〔記者劉濱銓／南投報導〕彰化51歲葉姓山友獨自攀登中央山脈南三段，不料多次滑落受傷，12日向妻子傳訊息說快撐不下去，南投縣消防局派員搜救，14日在無雙山尋獲，葉卻說自己沒報案，隔天便落跑，冒險上山的7名搜救人員憤怒不已，且有搜救隊員身體不適，卻未能及時吊掛下山，受山竹颱風影響，遭風雨襲擊反受困山區，隊員家屬對外求助，所幸昨在空勤協助下已平安下山；不過才3天，昨晚葉男卻稱「可能撐不住了」，要妻子報案並請求空勤救援，南投縣消防局今將報請空勤吊掛，考量葉某之前落跑，搜救耗費百萬，再加上這次，全部搜救費恐要120萬元，消防局將研擬求償。

搜救費120萬 擬求償

消防局表示，葉某申請獨攀中央山脈南三段，本月1日入山，預計10日下山，12日在丹大溪營地向妻子報平安時，稱途中幾次滑落導致腰部受傷，快要撐不住，葉妻就主動報案，由於聯繫不上葉某，便請求空勤吊掛5名消防員上山搜救。

隔天加派4名人員由空勤吊掛協尋，下午卻傳出有1名成員高山症，又請求空勤將人帶下山，到了14日，再出動4人從下山處往山上協尋。由於前2梯在高山搜尋的7人出現身體不適，又因颱風受困櫧山，當天僅由1名義消挺進無雙山並成功尋獲，葉某卻稱是妻子報案，他不需救援，隔天逕自離去，害義消必須繼續追尋，甚至又加派5人入山協助，而搜救隊員有多人身體不適，卻因天候因素受困山上多天。

受困搜救隊 獲救下山

昨在天氣許可下，由空勤將受困的7名消防員救下山，到了傍晚，葉妻又通報，指丈夫仍在無雙山，可能撐不住了，主動要求空勤支援。

為搜救葉某，空勤已出動4架次約80萬元，搜救人力4梯次18人約20萬元，還沒把葉某救下山，就已虛擲100萬元。

基層消防員表示，搜救人員是冒險上山，還因颱風遭狂風暴雨受困山區，但葉某被尋獲卻落跑，令人憤怒，尤其到最後又要求救援，讓人無奈。

消防局表示，葉某有申請入山，尋獲後又逕自離去，造成搜救人員諸多困擾，之後將針對搜救研議求償，避免浪費國家搜救資源。