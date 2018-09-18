法律系碩士走私槍械 騙求職女領貨當替死鬼

2018-09-18

陳女首次領包裹就被逮

〔記者楊政郡／台中報導〕就讀台北某國立大學法研所的槍械走私主嫌林嘉強，對外應徵行政助理，新北市24歲陳女獲錄取，首次到快遞公司領取車用馬達包裹，就遭埋伏警察逮捕，警察發現馬達內藏有3把制式槍彈，陳女當了替死鬼，被依違反槍砲條例法辦，運輸制式槍械是7年以上至無期徒刑重罪，所幸台中檢方查出，林男只知包裹被領走，陳女人間蒸發，不知已東窗事發，還對同夥說「收到後就消失了，不覺得她那麼聰明，知道裡面有東西」，檢方因此認定陳女不知情，不起訴處分，經送台中高分檢再議不起訴確定。

檢方查出，31歲僑生林嘉強（另案起訴），涉嫌自菲律賓以進口雜貨掩護，夾藏拆解的槍枝零組件入台，再透過社群網路，以「M總」、「亂世年華」、「門神」軍火商名義對外販售槍枝。檢方發現，林嫌藏身幕後，也利用社群網路徵求「行政助理」，騙求職新人幫他領貨。

LINE對話 證陳女清白

不起訴書指出，陳女在臉書打工群組看到林嫌應徵助理，詢問工作內容，對方說一般行政助理、秘書、整理資料、簽收文件等，陳女問薪資，對方說每月至少5000元，有工作就是6000元。

幾日後公司就LINE陳女說要領包裹，領到後聽指示，並要陳女收包裹前聯絡「郭小姐」，收到包裹後要以LINE通知公司，陳女領到包裹並打開，將裡面的汽車用馬達拍照傳給公司確認，警方在現場埋伏，看到收件人後上前逮人，並在馬達內找到已被拆卸的槍枝零組件及子彈，組合後為3把制式槍彈，黑市價30餘萬元。

檢察官指出，林男得知包裹到了台灣且被陳女領走，但陳女好像人間蒸發，林還傳簡訊給同夥「陳女協尋啟事」，還到陳女工作場所堵她，又與同夥對話提到「沒說馬達裡面有東西，只叫她收到後通知，幫忙轉寄，收到後就消失了，不覺得她那麼聰明，知道裡面有東西，快遞公司都不知道」。

檢察官根據林嫌的對話內容，認定陳女確實不知裡面是槍械，僅因求職接受指示領貨，給予不起訴處分。