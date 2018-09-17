夫外遇 妻出軌報復 夫氣到尋短提告

2018-09-17

夫得知憂鬱病發就醫

〔記者王俊忠／台南報導〕人妻小芳（化名）因為丈夫鄭男外遇，上網交友、抒發鬱卒心情，因而結識徐姓男網友，並發展出婚外情，與徐男發生4次性關係，鄭男得知之後氣得憂鬱症發作及自殺就醫，提告向徐男求償。小芳坦言為報復丈夫外遇才出軌，台南地院判徐男須賠償10萬元精神慰撫金給鄭男。

妻坦言報復丈夫外遇

鄭男控訴，2017年6月中旬凌晨，發現小芳不斷用手機LINE與不明人士對話，質問後才說出與徐男的不正常交往關係。

鄭男說，徐男誘拐小芳外出到徐的住處、汽車旅館發生多次性關係，還跟小芳討論如何與他離婚。他身心嚴重受創、憂鬱症發作，曾意圖自殺被送醫急救，每兩週還要到精神科回診，向徐求償50萬元。徐男否認與小芳發生性關係，檢方已對他不起訴。

不過民事庭法官傳訊小芳，小芳坦言因丈夫先外遇，她心情差，上交友網認識徐男，當時有跟徐說「自己有婚姻關係，是丈夫外遇心情差，才找他聊天」，後來徐說想跟她在一起，會幫她結束婚姻關係，不必怕，就與徐發生性行為，前後共4次，當時這麼做是有報復丈夫先偷吃的想法。

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