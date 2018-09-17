救自己一命／司機國道發病 開到警局按喇叭求救

2018-09-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕鬼門關前走一回！昨天上午9點多，桃園警分局同安派出所門外突然傳來連串的刺耳喇叭聲，員警聞聲上前查看，發現59歲杜姓大貨車駕駛表情痛苦地趴在方向盤上、手摀著胸口，直呼：「很不舒服！」員警當下召來消防人員將男子緊急送醫，救回一命。

警方事後調查，有心血管病史的杜男在新屋區某化學公司擔任貨車駕駛，昨天上午從公司要送貨到台北，行經國道一號中壢段時突然感到胸悶，陸續吞下3片舌下錠後，症狀仍未減緩，他擔心在國道上發生事故，忍著痛楚將貨車從南崁交流道開下國道，一路行駛到附近的經國路、幸福路口看到同安派出所，於是停車猛按喇叭求救。

派出所內的巡佐唐傳男、張子鴻聽到門外傳來陣陣刺耳的喇叭聲出門查看，只見杜男坐在駕駛座，臉色蒼白、頭上冒著冷汗，表情痛苦地用手摀著胸口，杜男看到員警直說：「我人很不舒服！」此時杜男已虛弱到無法自行下車，2人於是將他攙扶到所內休息、服藥，並通報桃園消防分隊派救護車到場，立即將杜男送往敏盛醫院急救，所幸就醫後已無大礙。杜男對員警及時將他從鬼門關前救回、頻頻道謝。

衛生福利部桃園醫院心臟內科主治醫師林繼雄指出，心血管疾病患者如發生胸悶、冒冷汗等症狀，可服用舌下錠減緩症狀，如症狀未減緩可間隔5分鐘後再服用，但若吃下第3顆後症狀仍未好轉，應立即就醫檢查。

林繼雄表示，據統計，急性心肌梗塞致死率逾45％，提醒心血管疾病患者如在駕車中發現身體不適，不論是在一般道路或高速公路上，都應立即將車輛停靠於路旁或路肩，服藥後等待身體情況恢復再上路，千萬不要硬撐，以免身體情況惡化，嚴重有可能導致心肌梗塞，不僅是拿自己的性命開玩笑，也可能影響其他用路人安全，造成更大危害。