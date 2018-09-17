母外出烘衣 5歲女童墜樓骨折

2018-09-17

趁女兒午睡時外出

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市5歲楊姓女童昨午被發現從6樓住處墜落，所幸撞擊2樓露台的塑膠桶與盆栽，未直接撞擊地面，女童全身多處骨折、意識模糊，消防員將她送醫，幸無生命危險；女童母親蔡女說，趁女兒午睡外出烘衣服，想不到發生意外，非常自責，三峽警分局已會同社會局，釐清蔡女有無違反兒童及少年福利與權益保障法等相關刑責。

新北市消防局昨下午12時20分獲報，鶯歌一處大樓有人墜樓，消防員到場，赫見一名女童墜落2樓露台，探視發現女童意識模糊，頭部、左胸、左大腿都受傷，女童母親在旁焦急不已，消防員借道2樓民宅將女童抬出送醫。

39歲蔡女說，她趁女兒午睡外出到洗衣店烘衣服，約30分鐘回家，發現大門反鎖，緊急找保全協助開門，但保全已從安全梯玻璃看見女童墜落露台，連忙求助119。

獨留幼童在家 最高可處1.5萬罰鍰

警方到女童住處採證，發現屋內窗戶高90公分、寬60公分，窗外有觸摸痕跡，研判女童意外墜樓；蔡女自責地說，女兒2、3歲時，跟多數小孩一樣喜歡爬高，當時就勸誡過她，未料仍發生憾事。

警方說，家長讓未滿6歲幼兒獨自一人在家，已觸犯兒童及少年福利與權益保障法，最高可處1萬5000元罰鍰，目前先將該女童家庭通報為高風險家庭。