奇蹟獲救／夫斷腿 夫妻困深山12天 野菜果腹依偎取暖活命

2018-09-17

5日遊南庄失聯

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕新竹縣黃姓夫婦本月5日至苗栗縣南庄鄉向天湖遊玩，但卻離奇失聯，警消連日來出動大隊人馬於山區搜尋卻一無所獲，正當家屬就快感到絕望時，昨有民眾在距離失聯地5座山頭遠的溪谷發現夫婦倆，丈夫左腳骨折，見到救難隊員激動到「差點下跪」，送醫皆無大礙，救難人員也大呼「奇蹟！」

67歲黃姓丈夫與65歲徐姓妻子12天前搭乘台灣好行巴士，自苗栗縣竹南火車站至南庄鄉向天湖遊玩，2人身著輕裝無登山裝備，逕自從光天高登山口入山，但卻就此失聯。

連日大雨 搜救困難

苗栗警方、消防及苗栗救難協會等單位動員大批人力於山區搜尋，但山區支線眾多且崎嶇險峻，再加上連日大雨，多日來一無所獲，救難隊於9日停止搜救，家屬仍抱持最後希望。

養魚工人聽到呼救

昨早蓬萊村鱒魚養殖場工人前往水源頭巡查水源時，忽聽聞男性呼救聲，循聲查看發現竟是失聯多日的黃男，腿部受傷困在溪谷旁，而妻子則在不遠處待救，2人意識皆清楚，隨後向警方報案。

救難隊員表示，黃姓夫婦上山後遇到叉路口，2人意見分歧，丈夫堅持往上走，不料竟越走越遠，偏離步道。2人12天來以香蕉、芋頭、山蘇果腹，渴了就喝山泉水或雨水，遇雨則躲在樹下，入夜後則在坡邊空曠處依偎取暖入睡，一路翻山越嶺苦尋出路，還得擔心毒蟲猛獸，吃盡苦頭。

黃男為尋找出路，2天前獨自探路卻不慎滑落山谷野溪邊，摔斷左腳，幸運正逢昨日養殖場工人上山巡水源，夫婦倆因而得救。黃男表示，苦撐多日終獲救援，一瞬間放鬆癱軟在地，看到救難隊員更差點下跪感謝。

見救難隊 差點下跪感謝

夫婦倆獲救地距失聯的光天高登山口約5座山頭、直線距離逾12公里，但2人未脫水也未失溫，命大獲救，讓家屬欣喜萬分，不斷感謝各界的全力相助，而救難隊員對於老夫婦深山失聯12天後平安獲救，也直呼奇蹟。