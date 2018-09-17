情牽40年 夫臨走憂妻將來火葬「被燒痛苦」

2018-09-17

〔記者黃建華／高雄報導〕陳妻表示，傳統觀念若採取火葬，火化前要有子女在旁最後提醒：「要火化了，趕快跑！」但2人未生育子女，丈夫生前曾對她說，「如果我先走一步，那就沒人提醒妳，妳被燒到會很痛苦！」要她也用土葬。

陳妻說，她常想起丈夫的體貼，丈夫往生後，經常以淚洗面，對遲遲無法完成亡夫土葬遺願頗為自責，「我都在他身邊（指丈夫的冷凍櫃旁）傷心大哭，安慰自己可能是上輩子沒做夠好事，才讓丈夫後事一波三折！」

陳妻向媒體指出，丈夫於日治時代到日本留學，「他大學讀外交，本來想當外交官！」但學成後日本戰敗，丈夫返台到銀行上班，僅上一年多，就覺志趣不符，辭職經商。

陳妻說，她是屏東人，當年屏東女中畢業後，同學都去當老師，但父親不願她拋頭露面，要她在家幫忙自家生意，直到她46歲那年，透過媒人介紹嫁給當年56歲的丈夫。

陳妻回憶，丈夫非常珍惜、疼愛她，即使2人未生兒育女，「阮頭家是受過教育的人，也沒有亂來！」

陳妻說，丈夫的父親高齡105歲往生，遺言交代一定要土葬，丈夫受父親影響，認為自己往生後也應土葬，生前一再交代一定要讓他入土為安，不要火葬。這段時間，她曾找自稱有陰陽眼的地理師問丈夫是否願意火葬？「擲筊都沒有獲得回應！」